Юрист Русяев рассказал, что подписать документ за нездорового человека может рукоприкладчик

Юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru , что за нездорового человека документ может подписать рукоприкладчик. Однако для этого нужно следовать установленной законом процедуре с участием нотариуса. Русяев подчеркнул, что такая практика подтверждает значимость подписи как юридического инструмента.

Если человек по состоянию здоровья не может подписать документ самостоятельно, то это делает рукоприкладчик. Нотариус удостоверяет его подпись, указывая причину. Это подчеркивает, что подпись — не просто формальность, а юридический идентификатор личности и ее намерений.

Ранее нотариус Мария Корнилова заявила, что некоторые подарки, например, автомобили, акции, квартиры и дома, облагаются налогом на доходы физических лиц.

Нотариус Иван Кашурин сообщил, что не всякую недвижимость можно подарить даже близкому родственнику. Это возможно только в случае, если права дарителя на нее должным образом зафиксированы.