Юрист Русяев рассказал, что официальное оформление парковочного места начинается с собрания собственников

Юрист Илья Русяев рассказал RT о том, какие шаги необходимо предпринять для законного закрепления парковочного места за владельцем.

По словам эксперта, сначала нужно провести общее собрание собственников, на котором будет принято соответствующее решение большинством не менее 2/3 голосов.

«Согласно статьям 44–45 ЖК России, созывается собрание с уведомлением всех собственников, включая владельцев нежилых помещений, за 10 дней», — сообщил эксперт.

Затем нужно получить муниципальное разрешение на организацию парковки. Для этого с протоколом собрания подается заявление в администрацию.

Следующий этап — межевание и кадастровый учет. Для этого заказывается межевой план у кадастрового инженера и подается заявление в Росреестр для постановки участка на учет.

После получения всех документов можно устанавливать ограждения в соответствии с утвержденным планом. Самовольная установка без прохождения процедуры влечет штрафы и принудительный демонтаж, подчеркнул Русяев.