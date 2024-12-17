Юрист Русяев рассказал, что неоплаченные налоги и штрафы могут негативно повлиять на размер пенсии

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru рассказал, что неоплаченные налоги и штрафы или же какие-то кредиты могут негативно повлиять на размер пенсии.

Пособие также может быть уменьшено, если гражданин менял регион, например, переехал с Крайнего Севера в другое место. По словам Русяева, при переезде в другой субъект России надбавки утрачиваются. Небольшая зарплата также может повлиять на размер пенсии.

«Размер удержаний может варьироваться от 20% до 70% в зависимости от характера долга», — пояснил юрист.

В заключение эксперт добавил, что увольнение по статье, выговоры или нахождение в местах лишения свободы не оказывают прямого влияния на пенсионную выплату.