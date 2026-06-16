Юрист Русяев рассказал, что купание собаки в водоеме, где отдыхают люди, может быть нарушением

Купание собаки в водоеме, где отдыхают люди, может быть нарушением. Особенно это касается случаев, когда животное грязное или болеет. Об этом Life.ru сообщил юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, необходимо ознакомиться с региональными правилами охраны жизни людей на водных объектах. Они утверждаются властями субъектов по образцу рекомендаций МЧС и содержат формулировки, запрещающие приводить собак и других животных на пляжи и официальные места отдыха у воды. Купать животных запрещено не только в зоне отдыха, но и выше по течению на расстоянии до 500 метров.

«Запрет действует и для здорового пса, и независимо от числа людей рядом», — подчеркнул Русяев.

Таким образом, даже при отсутствии людей на берегу и ухоженном виде собаки, купание в запрещенной зоне может стать основанием для жалобы.