Юрист Русяев рассказал, что эмодзи после грубой фразы могут признать как часть оскорбления
Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что эмодзи, поставленные после грубой фразы, могут быть признаны частью оскорбления.
По словам специалиста, сами по себе эмодзи не являются бранью. Однако если кто-то пишет угрозу и сопровождает ее символом оружия, суд оценивает весь контекст: отношения сторон, предшествующие конфликты, адресность.
Верховный суд указывает, что угроза может выражаться в любой форме — от слов до изображения. Поэтому при наличии реального конфликта картинка может рассматриваться как часть угрозы.
Что касается оскорблений, то по статье КоАП РФ речь идет только о неприличной форме. Смайлики чаще выступают как эмоциональная реакция и сами по себе не являются бранью. Но если они сопровождают грубое высказывание или явное унижение, то вместе с текстом могут быть учтены как составная часть оскорбления, подчеркнул Русяев.