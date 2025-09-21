Юрист Русяев рассказал, что эмодзи после грубой фразы могут признать как часть оскорбления

Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru , что эмодзи, поставленные после грубой фразы, могут быть признаны частью оскорбления.

По словам специалиста, сами по себе эмодзи не являются бранью. Однако если кто-то пишет угрозу и сопровождает ее символом оружия, суд оценивает весь контекст: отношения сторон, предшествующие конфликты, адресность.

Верховный суд указывает, что угроза может выражаться в любой форме — от слов до изображения. Поэтому при наличии реального конфликта картинка может рассматриваться как часть угрозы.

Что касается оскорблений, то по статье КоАП РФ речь идет только о неприличной форме. Смайлики чаще выступают как эмоциональная реакция и сами по себе не являются бранью. Но если они сопровождают грубое высказывание или явное унижение, то вместе с текстом могут быть учтены как составная часть оскорбления, подчеркнул Русяев.