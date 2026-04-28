Юрист Русяев рассказал, что беременность дает основание для оформления брака в день обращения в ЗАГС

Как правило, ЗАГС регистрирует брак через месяц после подачи заявления, но не позднее чем через год, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT . Однако существуют особые обстоятельства, позволяющие зарегистрировать брак в день обращения.

Юрист отметил, что среди таких обстоятельств — беременность будущей супруги. При этом минимальный срок не установлен, и необходимо предоставить медицинскую справку из женской консультации или другой медицинской организации.

Еще одной причиной может быть рождение общего ребенка, которое подтверждается свидетельством о рождении или медицинским документом, если регистрация рождения еще идет.

Также основанием для регистрации брака в день обращения является непосредственная угроза жизни одного из вступающих в брак. Это может быть тяжелое состояние, серьезная болезнь, госпитализация или предстоящая рискованная операция. В таком случае сотрудник ЗАГС может выехать на дом, в больницу или иную организацию.

«Срочный призыв на военную службу, длительная командировка по приказу, экстренный отъезд по объективным причинам тоже могут стать основанием. Решение принимает руководитель ЗАГС, и оно требует документального подтверждения. Без повестки, приказа, командировочного удостоверения, направления или медицинского заключения разговор не пойдет», — подчеркнул юрист.

При этом, по словам эксперта, такие бытовые причины, как купленные билеты в свадебное путешествие, забронированный ресторан, красивые даты, желание быстрее оформить ипотеку или давление родственников, не являются основанием для регистрации брака в день обращения.