Юрист Русяев призвал россиян не распространять сомнительный контент в Сети

Эксперты предупреждают, что размещение материалов, содержащих стереотипы или негативные обобщения в отношении социальных групп, может привести к юридическим последствиям. Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев в беседе с NEWS.ru отметил, что ответственность наступает не только за авторство, но и за распространение чужого контента с признаками преступления.

Избегание публикаций, которые могут быть расценены как разжигание ненависти или унижение достоинства, является ключевым для безопасного поведения в интернете. Русяев подчеркнул, что даже реплики в соцсетях могут повлечь наказание по статье 282 УК РФ, включая штрафы, обязательные работы или лишение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось о случае, когда россиянин был оштрафован на 10 тысяч рублей за пост о ненависти к женщинам. Молодой человек утверждал, что «бабы» не могут занимать руководящие посты, что привело к административному наказанию.