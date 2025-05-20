Юрист Русяев призвал россиян изучить список краснокнижных грибов

Юрист Илья Русяев из компании «Русяев и партнеры» порекомендовал россиянам изучить список краснокнижных грибов и не собирать подозрительные и неизвестные виды, чтобы избежать штрафов. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Это также поможет снизить риск возникновения проблем с законом в области экологии.

Перед походом в лес стоит узнать, какие грибы запрещено собирать в вашем регионе, и избегать видов, которые трудно идентифицировать. Если есть сомнения, лучше не трогать гриб, советует эксперт.

Русяев рассказал о случае в Карелии, где из-за фотографии в социальных сетях началось расследование по факту сбора краснокнижных грибов. Для привлечения к ответственности нужно не только наличие грибов, но и доказательство того, что они были собраны в дикой природе, а не куплены на стихийном рынке.

Напомним, что в России запрещено собирать грибы, внесенные в Красную книгу. Нарушение этого правила может привести к штрафу до одного миллиона рублей. Под запретом около 41 вида грибов, среди которых трюфель летний, вешенка небродийская, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый.