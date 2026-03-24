Юрист Русяев призвал при подозрении на слежку через умную колонку не сбрасывать устройство до фиксации улик

Если возникли подозрения, что мошенники следят через умную колонку, необходимо сохранить цифровые следы и не сбрасывать устройство до фиксации улик. После этого следует обратиться в полицию с заявлением о преступлении. Об этом заявил юрист Илья Русяе в беседе с «Абзацем» .

По словам эксперта, при подозрении на слежку нужно записать на видео самопроизвольную активацию колонки, сделать скриншоты истории событий и списка подключенных устройств, а также сохранить данные об аккаунте и самом устройстве. В приложении умных колонок часто предусмотрена история событий умного дома, и она может стать источником доказательств. Сбрасывать колонку к заводским настройкам до фиксации следов не стоит.

Юрист подчеркнул: обращаться нужно именно с заявлением о преступлении, а не с обычной жалобой. Проверка будет проводиться по ст. 144–145 УПК РФ с конкретными сроками. Решение по заявлению должно быть принято не позднее трех суток, с возможностью продления до 10. После регистрации заявителю обязаны выдать талон-уведомление.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники могут следить за россиянами с помощью умных колонок. Среди признаков слежки — самопроизвольная активация устройства, запуск музыки или звонков без команды, появление незнакомых подключенных устройств в аккаунте.