Юрист Русяев предупредил об уголовной ответственности за применение отходов против автохамов

Использование отходов для наказания нарушителей правил парковки может привести к уголовной ответственности. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в беседе с сайтом « Абзац ».

Нередко жильцы раскладывают апельсиновые корки или рассыпают пшено на капотах машин автохамов. Птицы прилетают на «угощение», и автомобиль покрывается следами их жизнедеятельности.

«Если доказано, что человек специально подсыпал еду именно на конкретный автомобиль, это уже умышленное повреждение чужого имущества», — пояснил эксперт.

По его словам, при повреждении лакокрасочного покрытия существует вероятность возбуждения уголовного дела. Фигурантам будет грозить штраф до 40 тысяч рублей и обязательные работы.