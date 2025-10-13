Юрист Русяев предупредил об уголовной ответственности за применение отходов против автохамов
Использование отходов для наказания нарушителей правил парковки может привести к уголовной ответственности. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в беседе с сайтом «Абзац».
Нередко жильцы раскладывают апельсиновые корки или рассыпают пшено на капотах машин автохамов. Птицы прилетают на «угощение», и автомобиль покрывается следами их жизнедеятельности.
«Если доказано, что человек специально подсыпал еду именно на конкретный автомобиль, это уже умышленное повреждение чужого имущества», — пояснил эксперт.
По его словам, при повреждении лакокрасочного покрытия существует вероятность возбуждения уголовного дела. Фигурантам будет грозить штраф до 40 тысяч рублей и обязательные работы.