Юрист Русяев предупредил о штрафах за слишком шумные кондиционеры

Юрист Илья Русяев предупредил читателей NEWS.ru о возможных штрафах за кондиционеры, шум от которых превышает допустимые нормы. Для физических лиц размер штрафа может составить от 500 до 1000 рублей, а для юридических — от 10 000 до 20 000 рублей. Также возможно приостановление деятельности на срок до 90 дней.

По словам Русяева, размер штрафа за шум от кондиционера, превышающий санитарные нормы, установлен статьей 6.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Нарушение может повлечь за собой штраф для гражданина в размере от 500 до 1000 рублей, для должностного лица — от 1000 до 2000 рублей, для индивидуального предпринимателя — также от 1000 до 2000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридическому лицу грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей или приостановление деятельности на такой же срок.

Юрист уточнил, что использование кондиционеров в жилых домах регулируется санитарно-эпидемиологическими нормами, правилами содержания общего имущества, строительными регламентами и нормами гражданского права. Наиболее частое основание для привлечения к административной ответственности — превышение допустимого уровня шума.