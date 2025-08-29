Юрист Русяев предупредил о штрафах и арестах за незаконный сбор некоторых грибов

За сбор некоторых видов грибов россиянам могут грозить многомиллионные штрафы и тюремное заключение. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в интервью Lenta.ru .

Специалист подчеркнул, что при доказанном умысле применяется статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Сбор грибов, содержащих наркотические вещества, может привести к административному аресту до 15 суток. При отягчающих обстоятельствах, таких как групповые действия или использование интернета для продажи, наказание ужесточается до девяти лет лишения свободы, отметил сайт Ura.ru.

Лесной кодекс разрешает бесплатный сбор грибов для собственных нужд, но только на землях лесного фонда и с соблюдением ограничений. С 1 сентября в России начинают действовать обновленные нормы, регулирующие лесное семеноводство, добавил Русяев.