Юрист Русяев предупредил о штрафах до 60 тыс рублей за разведение костров в лесах | 360°

Общество 27 апреля 2024, 13:54 Юрист Русяев предупредил о штрафах до 60 тыс рублей за разведение костров в лесах

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За разведение костров в лесах и на территориях с сухой травой россияне могут получить штраф на сумму от 15 тысяч до 60 тысяч рублей. Об этом изданию Life рассказал юрист Илья Русяев.

Несоблюдение требований пожарной безопасности наказывается штрафом до 50 тысяч рублей. За выброс мусора в неположенных местах грозит до 70 тысяч рублей штрафа, а за повреждение имущества во время пикников — от 300 до 500 рублей.

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За уничтожение или повреждение лесных насаждений на гражданина и вовсе могут завести уголовное дело, добавил Русяев.