Юрист Русяев предупредил о рисках идеи пронести вещи в самолет в подушке для шеи

Юрист Илья Русяев предупредил, что попытки провезти в самолете дополнительные вещи, спрятав их в подушке для шеи, могут привести к доплатам или отказу в посадке. Об этом сообщили «Известия» .

По словам эксперта, несмотря на отсутствие прямого запрета на провоз подушки с вещами внутри, авиакомпании могут расценить ее как часть ручной клади, если она используется не по назначению.

«Идея обмануть авиакомпанию подушкой для шеи, набитой футболками и носками, выглядит остроумно ровно до первой встречи с калибратором на стойке регистрации», — объяснил специалист.

Он отметил, что судебная практика по подобным ситуациям складывается не в пользу пассажиров. Инстанции подтверждают право авиакомпаний ограничивать размеры и количество ручной клади.