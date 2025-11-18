Юрист Русяев предупредил о распространении случаев романтического мошенничества

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, предупредил о распространении случаев романтического мошенничества. Он рассказал RT о типичных схемах, которые используют злоумышленники.

По словам эксперта, мошенники часто начинают с знакомств в интернете, создавая впечатление надежности и эмоционального контакта. Затем они постепенно переходят к просьбам о финансовой помощи, используя различные манипуляции.

«Просьбы подаются так, что отказываться неудобно: либо деньги застряли на счете, либо родственник попал в беду, либо надо срочно закрыть кредит, иначе сорвется общее будущее», — предостерегает юрист.

Также встречаются и другие схемы: звонки от якобы курьеров, которые просят назвать код из SMS, или организация встреч в ресторанах с последующим предъявлением завышенного счета.

Русяев подчеркнул, что в российском законодательстве подобные действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, а использование цифровой среды может повлечь ответственность по статье 159.6 УК РФ.

Юрист рекомендует при подозрении на мошенничество фиксировать переписку, сохранять скриншоты и обращаться в правоохранительные органы. Это поможет следствию выстроить хронологию событий и привлечь нарушителей к ответственности.