Юрист Русяев предупредил о неприятных последствиях выхода на работу при незакрытом больничном

Выход на работу во время незакрытого больничного листка может привести к нежелательным последствиям для сотрудника и работодателя. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с RT .

Специалист напомнил, что на весь период временной нетрудоспособности за сотрудником сохраняется место работы и выплачивается пособие. Пока больничный лист открыт, работник юридически считается временно нетрудоспособным и не должен выполнять трудовые обязанности.

Фактический выход на работу в этот период создает правовую коллизию: человек одновременно получает пособие по нетрудоспособности и претендует на заработную плату за отработанные дни. Если Социальный фонд России обнаружит, что в период открытого больничного человек работал, пособие могут пересчитать или потребовать вернуть.