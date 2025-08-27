Юрист Русяев предупредил, что за умышленную остановку лифта без причины предусмотрен штраф

Юрист Илья Русяев разъяснил, что за умышленную остановку лифта без причины предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, регулирующая безопасность эксплуатации лифтов, написала Lenta.ru .

Организации также могут быть оштрафованы: должностные лица рискуют заплатить до 30 тысяч рублей или лишиться права занимать определенные должности на срок до полутора лет, а компании — от 300 до 350 тысяч рублей или приостановить работу на три месяца, сообщила «Свободная пресса».

Русяев подчеркнул, что ответственность предусмотрена и для тех, кто злоупотребляет вызовом диспетчера. За первый ложный вызов придется заплатить до 1,5 тысячи рублей, а при повторении ситуации штраф возрастет до пяти тысяч или будет заменен обязательными работами.