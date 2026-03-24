Юрист Русяев предупредил, что за сбор березового сока может грозить штраф

Юрист Илья Русяев сообщил «Москве 24» , что за сбор березового сока в черте города или на особо охраняемых природных территориях можно получить штраф.

По словам юриста, Лесной кодекс России позволяет гражданам бесплатно собирать пищевые лесные ресурсы, включая березовый сок, для собственных нужд. Однако есть места, где это запрещено.

Русяев отметил, что сбор сока в столице на озелененных территориях запрещен. Согласно статье 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, повреждение зеленых насаждений влечет за собой штраф: для граждан — от 3,5 до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — 300 тысяч рублей.

Кроме того, запрещено собирать березовый сок на особо охраняемых природных территориях. За это предусмотрен штраф по статье о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов (ст. 8.39 КоАП РФ): гражданам придется заплатить до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч, а юридическим — до 500 тысяч рублей.

Даже если сбор проходит не на запрещенной территории, важно соблюдать правила, которые могут различаться в каждом субъекте РФ. Например, в Московской области разрешено использовать для заготовки только те деревья, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров.

«Помимо этого, после сбора важно закрыть отверстия деревянной пробкой и замазать варом, садовой замазкой либо глиной с известью», — пояснил эксперт.

Тех, кто не соблюдает эти предписания, могут привлечь к ответственности по статье о нарушении правил использования лесов (8.25 КоАП РФ). Штраф для граждан составит до 500 рублей, для должностных лиц — до одной тысячи, для юридических — до 10 тысяч рублей.