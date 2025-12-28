Юрист Русяев предупредил, что за самодельную пиротехнику россиянам грозит до 11 лет тюрьмы

Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru , что за хранение и сбыт самодельной пиротехники предусмотрено наказание до 11 лет лишения свободы. Кроме того, нарушитель порядка может быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей.

Попытка заменить бытовую пиротехнику самодельными изделиями влечет уголовную ответственность. Так, статья 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» предусматривает лишение свободы на 8–10 лет с штрафом от 200 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за один-два года. Сроки могут быть увеличены при наличии квалифицирующих признаков. А статья 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» по первой части предусматривает лишение свободы на 6–8 лет со штрафом до 100 тысяч рублей или доход до шести месяцев. За сбыт по второй части предусмотрено лишение свободы на 8–11 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или в размере дохода за 6–12 месяцев.

Ранее МЧС России предупредило, что за пожар, вызванный использованием пиротехники, можно получить до года лишения свободы. На площадках для запуска фейерверков запрещено курить, разводить огонь, оставлять пиротехнику без присмотра или передавать ее детям.