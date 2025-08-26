Юрист Русяев предупредил, что умышленная остановка лифта грозит штрафом до пяти тысяч рублей

За умышленную остановку лифта без уважительной причины граждане могут быть оштрафованы на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в интервью сайту News.ru .

По словам эксперта, такие действия подпадают под административный закон о нарушении требований безопасной эксплуатации лифтового оборудования.

«Федеральный закон № 23-ФЗ внес поправки в КоАП РФ, добавив статью 9.1.1. Согласно этой статье, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до полутора лет. Юридическим лицам грозит штраф от 300 до 350 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — рассказал Русяев

Также юрист уточнил, что за первый случай ложного вызова диспетчера лифта предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей, который при повторных нарушениях увеличивается до пяти тысяч рублей или обязательных работ.