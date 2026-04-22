Юрист Русяев предупредил, что пассажира могут снять с поезда за отказ от оплаты габаритного багажа

Юрист Илья Русяев в разговоре с «Абзацем» напомнил, что пассажиры, отказавшиеся доплачивать за багаж или провозящие вещи, превышающие допустимые размеры, могут быть высажены из поезда.

Специалист пояснил, что, если габариты вещей превышают норму, их хозяин должен внести дополнительную плату за провоз и сбор за оформление. В поездах дальнего следования бесплатно можно перевозить ручную кладь весом до 36 кг на один билет, а в вагонах СВ предел увеличен до 50 кг. В пригородных электричках действует такая же планка в 36 кг, при этом сумма трех измерений не должна превышать 180 см.

«Если ваша вещь крупнее, в поездах дальнего следования ее можно провезти за дополнительную плату при условии, что предмет входит в перечень перевозчика», — отметил Русяев.

Если сверхнормативную кладь обнаружили уже в пути, а оплата не произведена, пассажир обязан внести провозную плату за весь маршрут плюс сбор за оформление в поезде. Отказ оплатить дает перевозчику основание удалить пассажира из вагона, при этом стоимость непроследованной части поездки не возвращается.

Конкретный размер оплаты устанавливает сам перевозчик в своем регионе. В правилах перевозки ручной клади также есть исключение для детей, которые едут по билету без места.