Юрист Русяев посоветовал привлекать регионального омбудсмена для защиты свои прав при покупке подержанной машины

При спорах на рынке подержанных автомобилей можно обратиться за помощью к региональным уполномоченным по правам человека. Об этом NEWS.ru сообщил юрист Илья Русяев.

По словам специалиста, право не всегда становится на сторону покупателя автомобиля. Если следствие решит, что изначальный собственник был обманут, а машина выбыла из его владения против воли, ее могут признать вещественным доказательством и изъять. В таком случае параллельно в гражданском суде будет рассматриваться иск о ее истребовании у последнего владельца.

«Помочь в этом вопросе могут региональные уполномоченные по правам человека, которые иногда подключаются к спорам о судьбе изъятых автомобилей, и адвокат, без которого разобраться в переплетении уголовных и гражданских процедур крайне сложно», — отметил Русяев.

Если суд признает мошенничество, а прежний владелец докажет, что имущество выбыло из его владения против его волеизъявления, машина, скорее всего, вернется именно ему. Тогда покупатель может подать гражданский иск о взыскании убытков и неосновательного обогащения или гражданский иск внутри уголовного дела, если его признают потерпевшим.