Юрист Русяев: подростки в России имеют право трудоустраиваться с 14 лет с разрешения одного из родителей
В России подростки имеют право официально устраиваться на работу с 14-летнего возраста, если у них есть разрешение хотя бы от одного из родителей. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.
Подростки, достигшие 16-летнего возраста, могут заключать трудовой договор на общих основаниях.
«В 15 лет можно устроиться только на так называемый легкий труд, не причиняющий вреда здоровью (ст. 63 ТК РФ)», — сказал эксперт.
Юрист добавил, что работодатель не может держать ребенка «на месте» более 24 часов в неделю. Это касается детей младше 16 лет.
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