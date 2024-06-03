Юрист Русяев: подростки в России имеют право трудоустраиваться с 14 лет с разрешения одного из родителей

В России подростки имеют право официально устраиваться на работу с 14-летнего возраста, если у них есть разрешение хотя бы от одного из родителей. Об этом изданию NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Подростки, достигшие 16-летнего возраста, могут заключать трудовой договор на общих основаниях.

«В 15 лет можно устроиться только на так называемый легкий труд, не причиняющий вреда здоровью (ст. 63 ТК РФ)», — сказал эксперт.

Юрист добавил, что работодатель не может держать ребенка «на месте» более 24 часов в неделю. Это касается детей младше 16 лет.