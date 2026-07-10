Юрист Русяев отметил отсутствие прямого федерального запрета на перекус в автобусе
Правила употребления еды в транспорте зависят от региона и вида транспорта, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с RT.
По словам эксперта, прямого федерального запрета на перекус в автобусе, трамвае или метро нет, однако соответствующие ограничения могут содержаться в правилах пользования конкретным видом транспорта.
«Правила метрополитена, пригородных электричек и городских автобусов различаются по регионам и перевозчикам», — отметил специалист.
Также важен характер продукта. Закрытая бутылка воды и раскрытая шаурма создают разные риски.