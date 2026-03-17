Юрист Русяев отметил, что закон не предусматривает лишение премии как самостоятельное дисциплинарное взыскание

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объяснил RT , что с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, регулирующие выплаты премий в России. Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 № 144-ФЗ, работодатели обязаны прописать в локальных актах условия и порядок выплаты премий, включая их размеры и сроки.

Одним из наиболее распространенных оснований для снижения или неначисления премии является дисциплинарное взыскание. Однако, по словам специалиста, теперь это возможно только в пределах 20% месячной зарплаты и только за тот период, в котором было применено взыскание.

Второе частое основание — невыполнение показателей премирования — работает только тогда, когда эти показатели конкретно зафиксированы в документах. Также законное основание для снижения премии — неполностью отработанный премиальный период, но только если это правило закреплено в положении о премировании.

Юрист напомнил, что лишение премии как самостоятельное дисциплинарное взыскание не предусмотрено статьей 192 ТК России. Если в трудовом договоре премия указана как фиксированная часть оплаты труда, работодатель не вправе просто перестать ее платить.

По мнению Русяева, в 2026 году премия может быть законно не начислена или снижена только тогда, когда основания для этого заранее и конкретно прописаны в документах работодателя и соответствуют обновленной статье 135 ТК России.