Юрист Русяев отметил, что выписать человека из квартиры без его согласия можно на основании решения суда

Выписать человека из квартиры без его согласия можно лишь на основании решения суда, которое вступило в силу. Об этом рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«В юридическом смысле „выписать из квартиры“ означает снять гражданина с регистрационного учета по месту жительства... Просто прийти в МВД с заявлением и „вычеркнуть“ взрослого зарегистрированного жильца не получится», — отметил эксперт.

Для принудительного снятия с регистрационного учета нужно решение суда о выселении или о признании лица утратившим право пользования жильем. Среди других оснований — смерть человека, признание его безвестно отсутствующим и обнаружение подложных документов, на основании которых была оформлена регистрация.

В частных квартирах чаще всего в суд обращаются по двум причинам. Первая связана с бывшим членом семьи собственника. По ч. 4 ст. 31 ЖК РФ при прекращении семейных отношений право пользования жильем за бывшим членом семьи не сохраняется, если стороны не договорились об ином или суд не установил срок проживания. Вторая ситуация возникает при смене собственника. По ст. 292 ГК РФ переход права собственности к новому лицу прекращает право пользования у членов семьи прежнего владельца, и новый собственник вправе требовать их выселения.

В муниципальном жилье основания для обращения в суд другие: выезд нанимателя или неоплата жилищно-коммунальных услуг более шести месяцев.

Собеседник RT добавил, что собственника нельзя выписать из его же квартиры, пока за ним сохраняется право собственности. Также один собственник не может выписать другого. В отношении несовершеннолетних действуют особые правила с участием органов опеки.

Если гражданина сняли с учета незаконно, он может обжаловать действия органа МВД в суде по правилам КАС РФ. Параллельно допустима жалоба в вышестоящий орган МВД или в прокуратуру.