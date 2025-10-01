Юрист Русяев отметил, что старые ювелирные украшения выгоднее всего продавать через комиссионный отдел

Для определения цены старого украшения нужно учесть массу и пробу металла, а также характеристики драгоценных камней: цвет, чистоту и огранку. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По словам эксперта, уникальность и бренд могут повысить стоимость изделия, однако базой для оценки служит металл. В России на каждом ювелирном изделии есть пробирное клеймо, подтверждающее содержание благородного металла в сплаве. Кроме того, на цену влияют драгоценные камни, для которых важна система классификации.

Русяев подчеркнул, что проверку украшения можно провести у ювелира, в сервисе Федеральной пробирной палаты или в геммологической лаборатории.

Юрист также отметил, что продать изделие можно разными способами. Самый быстрый вариант — отнести его в скупку или ломбард. Наиболее выгодный способ — через комиссионный отдел ювелирного магазина.