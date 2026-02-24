Юрист Русяев отметил, что распознать скрученный пробег на автомобиле можно с помощью диагностических карт за разные годы

Юрист подчеркнул, что никакие приложения или онлайн-сервисы не могут гарантировать стопроцентного выявления скрутки одометра. Однако тщательная проверка перед сделкой и правильное оформление документов помогают минимизировать риски и сохранить возможность взыскания средств в случае обнаружения обмана.

По мнению Русяева, ключевым источником данных о пробеге, признаваемым судом, является диагностическая карта техосмотра с полем «Пробег ТС». Перед покупкой автомобиля следует попросить у продавца несколько таких карт за разные годы и сравнить указанные в них цифры с текущим показанием одометра. Если в более ранней карте пробег превышает текущий, это явный признак вмешательства.

Также стоит запросить заказ-наряды из сервисов, особенно дилерских, где также фиксируется пробег на дату обслуживания. Сервисная книжка, хотя и является слабым доказательством, в совокупности с картами и нарядами укрепляет позицию покупателя. Важным шагом является фиксация пробега в договоре купли-продажи или акте приема-передачи.

Если обман обнаружится после покупки, дальнейшие действия зависят от статуса продавца. В случае с автосалоном, дилером или индивидуальным предпринимателем применяются нормы о защите прав потребителей, позволяющие расторгнуть договор, уменьшить цену или возместить убытки. Если же продавец — физическое лицо, спор переходит в плоскость Гражданского кодекса России, где покупатель может оспорить сделку на основании существенного заблуждения или обмана, сказал Русяев.