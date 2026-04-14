Юрист Русяев отметил, что опрос родственников собственника не защитит от потери квартиры по «схеме Долиной»

По его словам, свидетельства о надежности продавца от членов семьи не могут перевесить его утверждение о том, что он действовал под влиянием мошенников. Для суда письма родственников, переписка, аудио- и видеоматериалы допускаются как доказательства, однако оцениваются только в совокупности с остальными материалами дела.

Русяев подчеркнул, что справки из психоневрологического диспансера не всегда гарантируют полную защиту при покупке жилья, так как информация о психическом здоровье является врачебной тайной. Нотариус должен лично убедиться в дееспособности и волеизъявлении покупателя, а также разъяснить ему суть сделки.

При сборе подтверждений от родственников есть риск нарушения законодательства о персональных данных. Необходимо получить согласие собственника на передачу контактов и самих родственников на обработку данных. Заявление должно содержать подробный документ с датами общения. Нотариальное заверение подписи подтверждает авторство и дату, но не истинность изложенных фактов.

Юрист подчеркнул, что нотариальная форма сделки и заверения продавца о добровольности и понимании последствий значительно усиливают позицию покупателя. Если эти заверения окажутся ложными, покупатель имеет право требовать возмещения убытков или неустойки, даже если договор будет признан недействительным.