Юрист Русяев: ограничения на разовый денежный перевод коснутся физлиц

Новые лимиты на денежные переводы начнут действовать в России с 30 мая 2025 года. Подробнее о нововведении рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru .

По его словам, лимит вводится на сумму единоразового перевода денежных средств при упрощенной идентификации клиента — не более 100 тысяч рублей. Новые правила коснутся физических лиц, которые совершают переводы без открытия банковского счета, через электронные кошельки, систему быстрых платежей и другие платежные сервисы.

«Ранее прямого лимита в 100 тысяч рублей не существовало, действовали рамки в 15 тысяч рублей: до этой суммы можно было переводить средства вообще без предоставления паспортных данных», — напомнил эксперт.

Как пояснил Русяев, главная цель инициативы — усиление контроля за финансовыми потоками, проходящими без полноценных проверок. Новый лимит сделает массовое использование упрощенной идентификации невыгодным.