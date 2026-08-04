Юрист Русяев объяснил, кто платит за повторную доставку

Покупатель оплачивает второй выезд курьера, если доставка сорвалась по его вине. При ошибке магазина товар должны привезти бесплатно, сообщает RT .

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев пояснил, что магазин может включить плату за повторную доставку в оферту. Это возможно, если покупатель указал неверный адрес, не отвечал на звонки или отсутствовал в согласованный интервал.

Если ошибку допустил продавец или его курьерская служба, обязанность доставить заказ сохраняется без доплаты. По статье 403 Гражданского кодекса магазин отвечает за привлеченных исполнителей.

«Курьер приехал раньше оговоренного интервала, вообще никому не звонил, набрал и через 10 секунд сбросил, отметил в системе ложный недозвон — в таких случаях обязанность вручить товар сохраняется без дополнительной платы», — отметил Русяев.

При предоплате покупатель может потребовать неустойку — 0,5% от внесенной суммы за каждый день задержки передачи товара. Для спора стоит сохранить детализацию звонков, статусы заказа, переписку с поддержкой и записи камер. Затем можно направить продавцу письменную претензию с требованием бесплатной доставки или возврата денег.