Юрист Русяев объяснил, когда можно оспорить штраф с дорожной камеры

Многие водители считают, что если на фотографии с дорожной камеры не видно лица человека за рулем, то штраф можно легко отменить. Однако на практике это правило практически не работает. Юрист Илья Русяев пояснил в беседе с Life.ru , что при автоматической фиксации нарушений ПДД ответственность несет не водитель на фото, а владелец автомобиля.

«По делам о нарушениях, зафиксированных камерами, к ответственности привлекают собственника транспортного средства, а не того, чье лицо попало или не попало в кадр», — отметил эксперт.

Шансы на успешное обжалование появляются в тех случаях, когда идентификация машины вызывает сомнения. Например, если на фотографии невозможно четко прочитать государственный номер автомобиля или данные на снимке расходятся с постановлением — по номеру, марке, модели, цвету, месту или времени фиксации.

Еще один распространенный повод для спора связан с дорожными знаками и разметкой. Если знак действительно отсутствовал, был закрыт, поврежден или противоречил схеме организации движения, это может стать серьезным аргументом в жалобе.

Также собственник автомобиля может избежать ответственности, если докажет, что в момент фиксации машиной пользовался другой человек или она выбыла из владения в результате противоправных действий. В таких случаях потребуются подтверждающие документы.

Жалоба подается в течение десяти дней со дня получения постановления. Ее можно направить в орган, который вынес штраф, или в суд. В ряде случаев доступно онлайн-обжалование через «Госуслуги», а пропущенный срок можно восстановить при наличии уважительной причины.