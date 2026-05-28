Юрист Русяев объяснил, что ответственность за порчу имущества ресторана зависит от умысла

Юрист Илья Русяев в беседе с RT разъяснил правовые последствия, которые могут наступить при повреждении имущества в ресторане.

По словам эксперта, ресторан имеет право требовать возмещения стоимости поврежденной вещи или ее ремонта, то есть реального ущерба согласно статье 15 ГК РФ. Однако ответственность зависит и от умысла.

«Случайно зацепить локтем бокал и намеренно швырнуть его об стену с точки зрения закона — совсем разные истории. Бремя доказывания отсутствия вины лежит на самом посетителе», — добавил специалист.

Он объяснил, что вина клиента отпадает, когда повреждение спровоцировало само заведение. Например, шаткий стул, который развалился под весом гостя, или скользкий пол без предупреждающей таблички — здесь причина в содержании имущества, и перекладывать расходы на посетителя оснований нет.