Юрист Русяев напомнил водителям, что они могут оспорить штраф в течение 10 дней
Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru напомнил российским автомобилистам, что в течение 10 дней у них есть возможность оспорить штраф.
Он также предупредил, что если этот срок пропустить без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются.
«Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа», — сказал эксперт.
Как и любая автоматизированная система, камеры фото- и видеофиксации иногда совершают ошибки, добавил Русяев.
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