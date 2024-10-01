Юрист Русяев напомнил водителям, что они могут оспорить штраф в течение 10 дней

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru напомнил российским автомобилистам, что в течение 10 дней у них есть возможность оспорить штраф.

Он также предупредил, что если этот срок пропустить без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются.

«Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа», — сказал эксперт.

Как и любая автоматизированная система, камеры фото- и видеофиксации иногда совершают ошибки, добавил Русяев.