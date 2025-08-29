Юрист Русяев напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов
Юрист Илья Русяев предупредил о строгих наказаниях за сбор некоторых видов грибов в России. За нарушение установленных норм граждане могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщило Ura.ru.
По словам эксперта, граждане имеют право собирать дикорастущие грибы для личных нужд на землях лесного фонда, но запрещено собирать грибы на особо охраняемых природных территориях.
Как пояснил специалист, сбор грибов, включенных в Красную книгу РФ, карается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. При доказанном умысле нарушителя могут осудить на срок до четырех лет лишения свободы и оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.
Русяев отметил, что любителям тихой охоты стоит изучить перечень краснокнижных видов. Среди них — вешенка семгово-соломенная, порфировик ложноберезовиковый, перечный гриб рубиновый, болет красно-желтый, трюфель летний и другие.