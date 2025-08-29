Юрист Русяев напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

Юрист Илья Русяев предупредил о строгих наказаниях за сбор некоторых видов грибов в России. За нарушение установленных норм граждане могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, граждане имеют право собирать дикорастущие грибы для личных нужд на землях лесного фонда, но запрещено собирать грибы на особо охраняемых природных территориях.

Как пояснил специалист, сбор грибов, включенных в Красную книгу РФ, карается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. При доказанном умысле нарушителя могут осудить на срок до четырех лет лишения свободы и оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей.

Русяев отметил, что любителям тихой охоты стоит изучить перечень краснокнижных видов. Среди них — вешенка семгово-соломенная, порфировик ложноберезовиковый, перечный гриб рубиновый, болет красно-желтый, трюфель летний и другие.