Юрист Русяев напомнил о штрафах за розничную продажу самогона

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru о последствиях, которые могут наступить за розничную продажу самогона и другого алкоголя физическими лицами, не имеющими отношения к лицензированным организациям, ИП или производителям вина.

По его словам, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. При этом у нарушителя конфискуют всю алкогольную продукцию.

Юрист напомнил, что статья 14.17.1 КоАП РФ, введенная в 2017 году, прямо указывает на административную ответственность за розничную продажу алкогольной или спиртосодержащей пищевой продукции физлицами без лицензии. Однако, подчеркнул Русяев, эта санкция применяется только в том случае, если действия не подпадают под состав уголовного преступления. То есть, когда объемы незначительны, вред здоровью отсутствует, а распространение не приобрело систематического характера.

Если же продажу осуществляет ИП или фермер, не имеющий права на такую деятельность, штраф составит уже от 100 до 200 тысяч рублей. В любом случае, государственный контроль за оборотом алкоголя остается строгим и основывается на принципе лицензирования.