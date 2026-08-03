Юрист Русяев напомнил о штрафах за прыжки с пирса и заплыв за буйки на пляже

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предупредил, что на российских пляжах за прыжки с пирса и заплыв за буйки грозит штраф. По его словам, конкретные суммы штрафов зависят от региона и определяются местными нормами.

На пляжах запрещено заплывать за буйки, подплывать к лодкам и катерам, прыгать в воду с пирсов и бортов, купаться при поднятых предупреждающих флагах и плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах. Также запрещено приводить на пляж собак, кошек и других питомцев, кроме собак-поводырей. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей по статье 8.52 КоАП РФ.

Илья Русяев также напомнил о штрафе за распитие пива на пляже. За употребление алкоголя на пляже могут оштрафовать на сумму до 1,5 тысяч рублей, а в случае выраженного опьянения возможен административный арест.