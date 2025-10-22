Юрист Русяев напомнил о прекращении автоматического продления прав с 1 января 2026 года

Юрист Илья Русяев обратил внимание водителей на возвращение обязанности своевременной замены водительских удостоверений с 1 января 2026 года. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, специальные условия позволяли автомобилистам продлить срок действия прав автоматически на три года, если их документы подлежали замене в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года. С нового года правило перестает действовать.

«Если срок действия документа заканчивался в 2022–2025 годах, он будет действовать до даты, увеличенной на три года», — добавил специалист.

Юрист напомнил, что соответствующая мера изначально имела временный характер.