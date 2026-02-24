Юрист Русяев напомнил о новых правилах авиаперевозок, которые вступят в силу с 1 марта

С 1 марта 2026 года в силу вступят изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП), внесенные приказом Минтранса. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал RT о ключевых моментах этих изменений.

Одним из обсуждаемых аспектов является так называемое «правило 30 минут». Эксперт подчеркнул, что многие путают бесплатное изменение условий перевозки и возврат денег.

Пункт 41 ФАП позволяет пассажирам изменить условия перевозки без доплаты в случае задержки рейса более чем на 30 минут, отмены, изменения маршрута и других ситуаций. «Если рейс задержан более чем на 30 минут, пассажир может перенести вылет, поменять дату или маршрут, и авиакомпания не вправе брать за это доплату», — отметил юрист.

Возврат денег регулируется пунктом 227 ФАП. Если пассажир оформляет вынужденный отказ, включается статья 108 Воздушного кодекса, и уплаченная провозная плата возвращается.

Юрист пояснил, что время отправления теперь четко определено: ориентир — это время из билета, а фактическое отправление считается от момента начала буксировки или движения самолета со стоянки на собственных двигателях.

Также обновлены правила по обслуживанию при задержках. Пассажирам будут предоставляться вода, питание и гостиница без доплаты в зависимости от времени ожидания.