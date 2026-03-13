Юрист Русяев напомнил, что в России сбор некоторых весенних цветов может обернуться уголовной ответственностью

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT предупредил, что сбор некоторых видов первоцветов может привести к штрафу или уголовному преследованию.

Значительная часть весенних цветов занесена в Красную книгу России или региональные Красные книги. Сбор таких растений запрещен законом. Среди охраняемых видов — подснежник Воронова, подснежник широколистный, несколько видов прострела (сон-трава), ирисы и рябчики. В регионах под охрану попадают ландыш майский, печеночница, медуница, ветреница и хохлатка.

«Перед тем как срывать что-либо в лесу, стоит заглянуть в Красную книгу своего субъекта, потому что один и тот же цветок в одном регионе может быть обычным сорняком, а в соседнем — находиться под охраной», — отметил Русяев.

За сбор краснокнижных растений предусмотрена административная ответственность по статье 8.35 КоАП России. Штрафы составляют от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей для граждан, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.

Если речь идет о крупной партии или систематическом сборе с целью продажи, дело может перейти в уголовную плоскость. Отягчающими обстоятельствами считаются сбор в коммерческих целях, повреждение среды обитания растения и нанесение крупного экологического ущерба.

Нарушение может быть зафиксировано инспекторами Росприроднадзора, сотрудниками региональных природоохранных служб и государственными инспекторами особо охраняемых природных территорий. Разрешение на сбор краснокнижных растений возможно только в научных или природоохранных целях и выдается ученым и исследовательским организациям через Росприроднадзор.