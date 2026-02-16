Юрист Русяев напомнил, что платный выбор мест в самолете — добровольная услуга

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил в беседе с RT , что при бронировании авиабилетов на несколько человек нет гарантии, что всех посадят рядом. Перевозчик распределяет места согласно правилам перевозки, и если они не противоречат федеральным нормам, то он действует в рамках закона.

По словам эксперта, если речь идет о ребенке до 12 лет, то перевозчик обязан предоставить ему и сопровождающему соседние места в одном ряду, не разделенные проходом, и без доплаты. С 1 марта 2026 года вступает в силу приказ Минтранса №341, который расширяет эту норму: если мест рядом не хватает, допускается размещение через проход или в соседних рядах впереди или позади.

Что касается платного выбора мест для взрослых, то федеральные правила допускают его как дополнительную услугу повышенной комфортности. Однако по закону о защите прав потребителей такая услуга должна быть строго добровольной, подчеркнул Русяев.

Говоря о пересадке в салоне, специалист добавил, что пассажир не имеет права самостоятельно менять место, указанное в посадочном талоне. Поменяться можно, если согласен второй пассажир, это не нарушает требования безопасности и разрешил бортпроводник. Без этого разрешения пересаживаться рискованно: если пассажир откажется вернуться на место, в дело вступает ст. 11.17 КоАП — это штраф от двух до пяти тысяч рублей либо арест до 15 суток за невыполнение распоряжений командира воздушного судна.