Юрист Русяев напомнил, что косметолог обязан рассказать клиенту об услуге и противопоказаниях

Клиенты салонов красоты должны соблюдать определенные правила, чтобы получить услуги на высоком уровне. Об этом юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru.

Эксперт также рассказал, как вернуть средства в случае некачественной работы. Для того чтобы избежать множества проблем, Русяев рекомендовал выбирать надежные салоны с положительными отзывами, заранее уточнять детали процедуры, сохранять все документы, подтверждающие получение услуги, такие как чеки и контракты, и не поддаваться на сомнительные акции или предложения. Он особое внимание уделил косметологическим процедурам, таким как инъекции ботокса и филлеров.

Они считаются медицинскими и должны проводиться только в лицензированных учреждениях профессионалами в этой области. Важно знать, что некоторые салоны предлагают летние скидки на ботокс, однако многие не осведомлены о том, что в жаркое время года проводить такие инъекции нежелательно. Высокие температуры могут повлиять на эффективность препарата и увеличить вероятность побочных эффектов, предупредил юрист.

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