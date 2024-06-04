Юрист Русяев напомнил, что горячую воду имеют право отключать лишь на 2 недели

Отключение горячей воды в летний период строго регламентировано и не может превышать двух недель. Об этом «Известиям» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
Он объяснил, что максимально допустимые сроки отключения горячей воды прописаны в СанПиН 2.1.4.2496-09. Предупредить об профилактических работах жильцов должны за 10 дней.
В случае, если воды нет дольше положенного, можно требовать компенсацию. Так, плату за горячую воду должны пересчитать, снижая ее на 0,15% за каждый час просрочки. Если управляющая компания отказывается, нужно жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.