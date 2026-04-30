Юрист Русяев напомнил, что детям запрещено посещать бары и алкогольные магазины

Время запрета для детей находиться на улице без взрослых определяется федеральным законом, а часы и санкции устанавливаются регионом. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с RT .

По словам эксперта, базовая норма — это период с 22:00 до 06:00 по местному времени. Однако регион может учитывать сезон и климат, поэтому летом ограничение часто начинается позже.

«В Московской области для детей до 16 лет действует период с 22:00 до 06:00, а с 1 мая по 31 августа — с 23:00; для подростков 16 до 18 лет порог сдвинут к 23 часам», — пояснил специалист.

Юрист также перечислил места, запрещенные для посещения несовершеннолетними. Среди них — пивные и винные бары, рюмочные, торговые точки только с алкоголем и места с товарами сексуального характера.