Юрист Русяев: гражданско-правовой договор позволяет законно штрафовать на работе

По его словам, для получения такой возможности нужно заключить с работником гражданско-правовой договор. В этом случае работодатель вправе фиксировать в документе условия, при которых исполнитель несет имущественную ответственность в виде штрафа.

«Здесь действует принцип диспозитивности: стороны вправе самостоятельно определить условия ответственности за нарушение обязательств, включая финансовые санкции», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что система штрафов должна быть юридически грамотно оформлена и обоснована. Недопустимо взыскивать штрафы «по устному распоряжению» или включать их в локальные акты, если такие санкции не предусмотрены действующим законодательством.