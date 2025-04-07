Юрист Русяев: гражданско-правовой договор позволяет законно штрафовать на работе
Юрист Илья Русяев в интервью News.ru раскрыл, какой документ позволяет законно штрафовать сотрудников.
По его словам, для получения такой возможности нужно заключить с работником гражданско-правовой договор. В этом случае работодатель вправе фиксировать в документе условия, при которых исполнитель несет имущественную ответственность в виде штрафа.
«Здесь действует принцип диспозитивности: стороны вправе самостоятельно определить условия ответственности за нарушение обязательств, включая финансовые санкции», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что система штрафов должна быть юридически грамотно оформлена и обоснована. Недопустимо взыскивать штрафы «по устному распоряжению» или включать их в локальные акты, если такие санкции не предусмотрены действующим законодательством.