Юрист Русяев: фотографии квартиры на продажу должны отражать реальную обстановку

Для успешной продажи квартиры очень важно сделать хорошие фотографии. Они должны быть достоверными и отражать реальную обстановку, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, изображения необходимы для общего представления о планировке и состоянии квартиры. Это включает снимки всех основных помещений, включая санузел и кухню. Не стоит скрывать от потенциальных покупателей серьезные дефекты, в том числе следы протечек и трещины в стенах.

Кроме того, не нужно использовать фильтры или другую обработку фотографий, отметил Русяев.

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