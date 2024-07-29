Юрист Русяев: фотографии квартиры на продажу должны отражать реальную обстановку

Для успешной продажи квартиры очень важно сделать хорошие фотографии. Они должны быть достоверными и отражать реальную обстановку, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, изображения необходимы для общего представления о планировке и состоянии квартиры. Это включает снимки всех основных помещений, включая санузел и кухню. Не стоит скрывать от потенциальных покупателей серьезные дефекты, в том числе следы протечек и трещины в стенах.

Кроме того, не нужно использовать фильтры или другую обработку фотографий, отметил Русяев.