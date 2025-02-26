Юрист Русяев: достижение 18-летия не всегда означает способность обеспечить себя
Юрист Илья Русяев прокомментировал инициативу омбудсмена Татьяны Москальковой ускорить принятие закона, гарантирующего совершеннолетним детям право на получение алиментов. Об этом сообщил RT.
По мнению эксперта, данное предложение затрагивает ключевой аспект семейного законодательства — продолжительность материальной ответственности родителей.
«Современные социально-экономические реалии таковы, что достижение 18-летнего возраста не всегда означает способность обеспечить себя самостоятельно», — напомнил специалист.
Он пояснил, что реализация соответствующих мер призвана устранить пробелы в существующем правовом регулировании. Однако вопрос остается дискуссионным, добавил юрист.
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