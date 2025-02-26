Юрист Русяев: достижение 18-летия не всегда означает способность обеспечить себя

Юрист Илья Русяев прокомментировал инициативу омбудсмена Татьяны Москальковой ускорить принятие закона, гарантирующего совершеннолетним детям право на получение алиментов. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, данное предложение затрагивает ключевой аспект семейного законодательства — продолжительность материальной ответственности родителей.

«Современные социально-экономические реалии таковы, что достижение 18-летнего возраста не всегда означает способность обеспечить себя самостоятельно», — напомнил специалист.

Он пояснил, что реализация соответствующих мер призвана устранить пробелы в существующем правовом регулировании. Однако вопрос остается дискуссионным, добавил юрист.