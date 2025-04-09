Юрист Рудакова посоветовала вызывать ГИБДД при автоподставах с гаджетами

Злоумышленники придумали новый способ обмана: они устраивают автоподставы с использованием гаджетов. Юрист Елена Рудакова рассказала, как действовать в такой ситуации, передала «Вечерняя Москва».

Мошенники орудуют на перекрестках и пешеходных переходах, где водители вынуждены снижать скорость. Они притворяются, будто машина задела их смартфон или гаджет, которые уже заранее были повреждены. Затем аферисты требуют компенсацию за ремонт или замену техники.

Специалист посоветовала не идти на поводу у злоумышленников и не давать им деньги. По ее словам, необходимо незамедлительно вызвать ГИБДД для оформления ДТП.

«Если человек решил, что в отношении него осуществляются противоправные действия, он должен первым обратиться в правоохранительные органы и написать заявление на мошенника», — заявила юрист.

Она также рекомендовала заручиться поддержкой свидетелей и подкрепить показания записью с видеорегистратора или дорожных камер.