Юрист Рудакова объяснила, как оспорить тройной тариф за воду в новостройках Москвы

Жители московских новостроек получили квитанции за квартплату с неожиданными суммами — до 35 тысяч рублей. С начала лета многим начисляют расход воды по тройному тарифу. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве» , что проблема может быть связана с истечением срока поверки прибора или сбоем системы, из-за которого жильцу выставляют счет за объем воды, потребленный всем домом.

Так, жительнице СВАО Оксане пришел счет на 33 тысячи рублей. В управляющей компании ей отказали в перерасчете за месяц, несмотря на официально внесенные показания счетчиков, и посоветовали ждать пересмотра не раньше октября.

По словам эксперта, если счетчик вовремя прошел поверку, начисления должны быть корректны. Если суммы начислили исходя из данных общедомового учета, оплачивать квитанцию не нужно.

Заявление о перерасчете можно подать онлайн на mos.ru (для единого платежного документа), в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию (при прямом договоре).

Срок обработки заявления составляет от пяти рабочих дней до 35 календарных. Если результат перерасчета не устраивает, сумму можно оспорить в суде.