Юрист RT Худякова заявила, что решение Google отказаться от претензий к телеканалу связано с совместной стратегией

Google заключила соглашение с телеканалом RT и отказалась от попыток ограничить деятельность российских медиа за рубежом. Юрист RT Елизавета Худякова заявила, что решение Google отказаться от претензий связано с совместной стратегией, разработанной RT совместно с партнерами из российского адвокатского бюро ART DE LEX и американского офиса Marks & Sokolov.
Худякова подчеркнула, что Google изначально не имела правовых оснований для иска в американском суде, и судебная тяжба завершилась победой RT.
Заключение соглашения, утвержденного судом Калифорнии, позволяет каналу продолжать свою работу по признанию решений российских судов в иностранных юрисдикциях.
