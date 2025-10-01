Юрист RT Худякова заявила, что решение Google отказаться от претензий к телеканалу связано с совместной стратегией

Google заключила соглашение с телеканалом RT и отказалась от попыток ограничить деятельность российских медиа за рубежом. Юрист RT Елизавета Худякова заявила, что решение Google отказаться от претензий связано с совместной стратегией, разработанной RT совместно с партнерами из российского адвокатского бюро ART DE LEX и американского офиса Marks & Sokolov.